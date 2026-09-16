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Налоговая служба РФ заблокировала счета компании Тамары Гвердцители
16.09.2026 11:37
Федеральная налоговая служба России заблокировала счета компании Тамары Гвердцители. По информации издания SHOT, она накопила долг в размере 141 тысячи рублей (около 1700 долларов).
Компания 64‑летней народной артистки России «Студия Тамары Гвердцители» была зарегистрирована в 2000 году. Через это ООО певица заключала договоры и оказывала услуги в области исполнительского искусства, сообщает издание. За все годы работы компания заключила 9 контрактов на выступления Гвердцители на общую сумму 4,3 млн рублей. Последний был оформлен в 2018 году.
«Летом 2018 года Тамара Гвердцители зарегистрировала ИП и вовсе забросила своё ООО – перестала передавать бухгалтерскую отчётность и сдавать налоговую декларацию. В итоге накопился долг в размере 141 тысячи рублей, который певица не может погасить уже второй год. В 2026 году судебные приставы возбудили исполнительное производство, а в июле ФНС приостановила все операции по счетам компании», — передает SHOT.
Тамара Гвердцители уехала из России в начале 2022 года, отменив все концерты. Основным местом проживания артистки является Тбилиси. Она периодически выступает как в Грузии, так и в США, Европе, Израиле и других странах.
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