Каладзе: Работы на проспекте Руставели в Тбилиси ведутся в активном режиме

16.09.2026 12:02





Работы на проспекте Руставели активно продолжаются - Мы продолжим работы, чтобы очень быстро все завершить, — об этом на заседании правительства заявил мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, все работы завершатся в конце ноября.



«На проспекте Руставели проводятся важные работы. Очень важно для нашего города привести его в порядок и обновить. Первое, что делается, — это обновление подземных коммуникаций. Работы активно ведутся, хочу поблагодарить всех людей, которые с самого первого дня участвуют в работах. Мы обещали, что до 15 сентября определенный участок будет завершен и станет возможным движение автомобилей. Это выполнено. Как для автомобилей, так и для общественного транспорта возможно движение от Човелидзе до подъема Элбакидзе.



Это в определенной степени облегчило тяжелую ситуацию, которая сложилась с точки зрения передвижения. Конечно, работы еще не завершены полностью. Вы знаете, что все завершится в ноябре, в конце ноября, до этого будут определенные ограничения, неудобства при передвижении, за что я приношу извинения обществу. Иначе работы такого типа были бы невозможны.



Мы продолжим работы, чтобы очень быстро все завершить», — отметил Каладзе.





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