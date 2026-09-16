Парламент Грузии утвердил кандидатуру Тамаза Борашвили на пост главы СГБ Грузии

16.09.2026 12:53





Парламент Грузии утвердил кандидатуру Тамаза Борашвили на должность руководителя Службы государственной безопасности. Кандидатуру Борашвили единогласно поддержали 83 депутата.



Согласно законодательству, глава Службы государственной безопасности избирается на шестилетний срок, однако за последние полтора года вопрос избрания главы СГБ в повестку дня парламента выносился уже в четвертый раз.



4 апреля 2025 года должность руководителя Службы государственной безопасности занял Анри Оханашвили, однако 23 августа того же года он покинул пост главы СГБ. Оханашвили сменил Мамука Мдинарадзе, которого парламент утвердил на должность руководителя СГБ 3 сентября 2025 года. Мдинарадзе ушел в отставку 21 апреля 2026 года, и его должность занял Гела Геладзе. Последний 14 сентября заявил об отставке.





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