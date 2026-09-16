В 2026 году 910 пожертвований в пользу 17 политических партий составили 6 565 361 лари

16.09.2026 13:09





В 2026 году Государственная служба аудита изучила информацию о 910 пожертвованиях в пользу 17 политических партий, общая сумма которых составила 6 565 361 лари.



Государственная служба представила парламенту доклад под названием «О финансовой прозрачности политических партий, иностранных агентов, получателей иностранных грантов и субъектов, проводящих интересы иностранной силы».



Согласно документу, в текущем году партия «Грузинская мечта» получила в виде пожертвований 5 522 000 лари (161 жертвователь); далее следует «Лело», получившая 306 900 лари (24 жертвователя); «Сила народа» — 273 000 лари (7 жертвователей); «Нейтральная Грузия» — 197 329 лари (47 жертвователей); «Площадь Свободы» — 125 106 лари (318 жертвователей); «Единое национальное движение» — 51 097 лари (215 жертвователей), «Федералисты» — 41 045 лари (50 жертвователей); другие партии — 48 524 лари (138 жертвователей).



Согласно тому же документу, правящая партия потратила наибольшую сумму на политическую рекламу. По информации Государственной аудиторской службы, в 2026 году она проверила законность расходов на рекламу 9 политических партий, общая сумма которых составила 1 159 058 лари.



Информация о расходах партий на политическую рекламу выглядит следующим образом:



«Грузинская мечта» — 941 905 лари, «Сила народа» — 113 515 лари, «Лело» — 68 567 лари; «Нейтральная Грузия» — 29 393 лари, другие партии — 5 677,56 лари.



«В целях содействия финансовой подотчетности и прозрачности политических партий служба в активном режиме оказывает политическим партиям консультационную поддержку. В 2026 году в отношении 14 политических партий было проведено 54 телефонные консультации», — заявляет Аудиторская служба.





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