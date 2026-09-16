Из Грузии депортированы 78 иностранных граждан

16.09.2026 13:26





Сотрудники Миграционной службы депортировали из Грузии 78 иностранных граждан



Сотрудники Миграционной службы Министерства внутренних дел в координации с соответствующими подразделениями Министерства в последние дни депортировали из Грузии 78 иностранных граждан.



В результате комплексных мер, принятых Миграционной службой, из страны были депортированы 78 граждан Индии, Турции, Египта, России, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Беларуси, Пакистана, Узбекистана, Бангладеш, Кыргызстана, Эфиопии, Иордании, Шри-Ланки и других стран – всего 78 граждан.



В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам был запрещен въезд в страну.





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