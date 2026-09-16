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В Аджарии задержан разыскиваемый Интеполом иностранец
16.09.2026 13:19
Патрульная полиция задержала в Аджарии человека, разыскиваемого по красному уведомлению Интерпола
Сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел задержали иностранного гражданина, разыскиваемого по красному уведомлению Интерпола.
Задержанный разыскивался по запросу турецких правоохранительных органов за различные тяжкие преступления.
Сотрудники правоохранительных органов задержали разыскиваемого в Батуми.
В настоящее время в отношении задержанного ведется процедура экстрадиции в соответствии с законом.
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