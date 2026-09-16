Не утихают споры о средствах, выделенных государством на похороны Илии Второго

16.09.2026 11:03





«То, что основная часть средств, выделенных на похороны патриарха, не была потрачена, нам было известно с самого начала», — об этом в социальной сети пишет руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе, комментируя заявление премьер-министра по поводу похорон патриарха. Премьер-министр отметил, что на похороны патриарха было выделено 3 млн лари, из которых было потрачено только 722 тыс. лари.



Как пишет Джагмаидзе, организации или частные лица, предоставлявшие различные услуги, в большинстве случаев отказались от гонораров или оплаты труда.



«То, что основная часть средств, выделенных на похороны патриарха, не была потрачена, нам было известно с самого начала. Особенно в тот период мы часто общались с госпожой Тикой Рухадзе, и именно от нее знали, что организации или частные лица, предоставлявшие различные услуги, в большинстве случаев отказались от гонораров или оплаты труда.



Это публично подтвердил премьер-министр, и, надеюсь, использование имени патриарха для необоснованных обвинений и клеветы прекратится», — пишет Джагмаидзе.



Для информации, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире «Рустави 2» заявил, что, согласно предварительным данным, на похороны патриарха было выделено 3 млн лари, из которых было потрачено только 722 тыс. лари, и «если бы кто-то хотел украсть деньги, он бы хорошо освоил и 3 миллиона».



Кроме того, заявление распространила организация «Международная прозрачность — Грузия», которая требует обнародовать информацию о расходовании средств, выделенных на похороны Ильи II.



В заявлении говорится, что не является публичной информация о том, какая часть 722,6 тыс. лари была потрачена Министерством культуры через подрядчиков, какие компании получили контракты, на какие услуги, в каком размере и на каком основании они были отобраны. Также неизвестно, как оставшиеся пять ведомств потратили свою часть средств.



«20 марта правительство выделило из резервного фонда в общей сложности 5,59 млн лари шести ведомствам для организации церемонии похорон Католикоса-Патриарха Грузии, в том числе 3 млн лари — Министерству культуры. Согласно отчетам Министерства финансов об исполнении государственного бюджета, из этой суммы Министерство культуры потратило только 722,6 тыс. лари. После церемонии похорон, 8 мая, правительство внесло изменения в распоряжение о выделении средств из резервного фонда, привело его в соответствие с фактическими расходами и сократило выделенные суммы. Согласно новому распоряжению, сумма, выделенная Министерству культуры, была точно сокращена до 722,6 тыс. лари, а общий пакет — до 2,56 млн лари», — говорится в заявлении.





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