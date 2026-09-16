|
|
|
Глава МИД Грузии примет участие в форуме Euronews в Объединённых Арабских Эмиратах
16.09.2026 11:12
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит Объединённые Арабские Эмираты, где примет участие в форуме Euronews, который состоится в рамках Арабского медиасаммита.
Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.
По информации ведомства, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи министра иностранных дел
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна