Глава МИД Грузии примет участие в форуме Euronews в Объединённых Арабских Эмиратах

16.09.2026 11:12





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили посетит Объединённые Арабские Эмираты, где примет участие в форуме Euronews, который состоится в рамках Арабского медиасаммита.



Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.



По информации ведомства, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи министра иностранных дел





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