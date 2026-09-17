Кобахидзе: Включение «Гахария — За Грузию» в конституционный иск было безальтернативным - они не признают легитимность власти

17.09.2026 12:37





««Гахария — За Грузию» до сих пор не признаёт конституционный строй, не признаёт легитимность власти. По своему духу деятельность этой политической партии ничем не отличается от деятельности соответствующих политических партий. Поэтому, на наш взгляд, включение этой партии в иск также было безальтернативным», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя включение партии «Гахария — За Грузию» в конституционный иск.



По словам Кобахидзе, у партии было время для признания конституционного строя.



«Да, они вошли в парламент, однако до сих пор не признают конституционный строй и легитимность власти. В таких условиях дух деятельности этой политической партии ничем не отличается от характера деятельности, которую ведут соответствующие политические партии. Поэтому, на наш взгляд, включение этой конкретной политической партии в иск также было безальтернативным.



Мы дали этой партии время, чтобы она признала конституционный строй. Прошла целая сессия, однако они его не признали и выступили против конституционного строя. Многие их заявления имеют именно такое содержание. Они не признают конституционный строй.



Остальное изложено в иске, процессы также будут публичными. Наши аргументы будут представлены суду и обществу. Не могу сказать, когда процесс завершится. Максимальный срок составляет девять месяцев, но мы хотим, чтобы он не продлился девять месяцев. Как решит суд — это уже его дело», — заявил премьер-министр.



Для справки: «Грузинская мечта» также требует запретить партию «Гахария — За Грузию» в рамках конституционного иска. «Грузинская мечта» уже подала конституционный иск, в котором требует признать неконституционной и запретить деятельность «Единого национального движения», «Коалиции за перемены», «Сильной Грузии — Лело» и «Федералистов».







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