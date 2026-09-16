Генпрокурор США отказался возбуждать дело о финансировании свадьбы Трампа-младшего другом главы охраны Путина

16.09.2026 22:13





Генеральный прокурор США Тодд Бланш дал понять, что вряд ли станет начинать расследование по делу об оплате свадебных трат Дональда Трампа-младшего президентом Международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Кремлевым, пишет ABC. «Президент не знает, кто этот человек... Когда вы спрашиваете, расследую ли я это — что именно я должен расследовать?» — заявил во вторник Бланш. В понедельник Трамп-старший заявил, что лично не знает Кремлева, а его участие в финансировании вечеринки после свадьбы его сына назвал «ничем особенным». «Я понятия не имею, кто такой Умар, никогда о нем не слышал, и он не платил за свадьбу Дона и Беттины, которая проходила совсем в другом месте и в другой день», — заявил Трамп.



Дональд Трамп-младший и его жена поженились в Палм-Бич и в конце мая отправились на свадебную вечеринку на частный остров на Багамах. Кремлев оплатил аренду острова и фейерверк на мероприятия, сообщило издание ProPublica. Средства поступили от дубайской IB Challenger, связанной с IBA Кремлева. Жена Трампа-младшего Беттина Андерсон признала, что Кремлев сделал им чрезвычайно щедрый свадебный подарок и они невероятно благодарны.



Демократы в Конгрессе пообещали провести расследование. «Российский олигарх, тесно связанный с Владимиром Путиным, потратил сотни тысяч долларов на финансирование свадьбы Дональда Трампа-младшего. Трудно понять, как сын президента вообще мог допустить, чтобы российский олигарх оплачивал его свадьбу. Именно поэтому президент Трамп пропустил свадьбу сына? Демократы в Комитете по надзору начинают расследование и требуют немедленных ответов», — заявил конгрессмен Роберт Гарсия. Он направил письма Трампу-младшему и Белому дому с требованием предоставить информацию о подарке.



Представитель Трампа-младшего называл Кремлева личным другом сына президента США. По его словам, они познакомились и подружились благодаря интересу к боксу и отдыху. Пресс-служба Кремлева подтвердила, что они с Трампом-младшим дружат, а познакомились пару лет назад. В сентябре 2025 года Трамп-младший вместе с Кремлевым участвовал в боксерской конференции IBA в Стамбуле, где сын президента США критиковал участие трансгендерных женщин в спорте.



Кремлев (прежняя фамилия Лутфуллоев) тесно связан с российскими властями. Он состоял в кремлевском байкерском клубе «Ночные волки». По данным «Проекта», через этот клуб Кремлев сблизился с Алексеем Рубежным, который возглавил Службу безопасности президента России. В 2017 году Рубежный помог Кремлеву возглавить Федерацию бокса России. В 2020 году Кремлев стал президентом IBA, а эта боксерская ассоциация получила финансирование от «Газпрома». В 2023 году Международный олимпийский комитет лишил IBA признания и заявил о неспособности организации прозрачно объяснить источники финансирования и зависимость от госкомпании.



Кремлев через доверенных лиц контролирует доли в нескольких крупнейших букмекерских компаниях России — «Лиге ставок», «Пари» и «Фонбете». «Фактически Путин подарил другу своего главного охранника многомиллиардный рынок», — писал «Проект». В апреле этого года Кремлев был награжден Путиным орденом Дружбы, сообщал ТАСС.





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