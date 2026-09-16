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27 сентября в Тбилиси пройдёт марш под лозунгом «Россия — враг!»


16.09.2026   21:33


27 сентября в 19:00 в Тбилиси запланирован марш от Тбилисского государственного университета (ТГУ) до площади Героев.

Организаторы анонсируют акцию под лозунгами: «Победа героям! Свободу Грузии! Россия — враг!»

Информация о марше распространяется в социальных сетях. Организаторы призывают сторонников присоединиться к акции 27 сентября.


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