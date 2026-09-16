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Кавелашвили наградил доктора медицинских наук, профессора Нугзара Убери орденом «Сияния»


16.09.2026   21:05


Президент Грузии Михаил Кавелашвили по представлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили наградил доктора медицинских наук, профессора, почётного (эмеритус) профессора Тбилисского государственного медицинского университета Нугзара Убери орденом «Сияния».

Награда вручена за вклад в развитие медицины, выдающиеся достижения в области науки и значительные заслуги перед Грузией. Об этом сообщает администрация президента.

По их информации, в церемонии приняли участие глава администрации президента Лука Эхвая, министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе, а также члены семьи Нугзара Убери.

Президент Грузии поблагодарил Нугзара Убери за многолетнюю профессиональную и научную деятельность и отметил его неоценимый вклад в развитие грузинской педиатрии и медицинского образования.


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