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Кавелашвили наградил доктора медицинских наук, профессора Нугзара Убери орденом «Сияния»
16.09.2026 21:05
Президент Грузии Михаил Кавелашвили по представлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили наградил доктора медицинских наук, профессора, почётного (эмеритус) профессора Тбилисского государственного медицинского университета Нугзара Убери орденом «Сияния».
Награда вручена за вклад в развитие медицины, выдающиеся достижения в области науки и значительные заслуги перед Грузией. Об этом сообщает администрация президента.
По их информации, в церемонии приняли участие глава администрации президента Лука Эхвая, министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе, а также члены семьи Нугзара Убери.
Президент Грузии поблагодарил Нугзара Убери за многолетнюю профессиональную и научную деятельность и отметил его неоценимый вклад в развитие грузинской педиатрии и медицинского образования.
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