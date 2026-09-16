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Лукашенко освободил 25 политзаключённых после встречи со спецпосланником США
16.09.2026 19:05
После переговоров с американским спецпосланником Джоном Коулом Александр Лукашенко освободил 25 политзаключённых. Об этом сообщил сам Коул.
В обмен Вашингтон согласился снять санкции с двух белорусских компаний — «Лакокраски», производителя красок и промышленных покрытий, и «Беллесбумпрома», концерна, объединяющего предприятия лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отраслей.
Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что родственникам некоторых заключённых уже сказали, что они смогут встретиться со своими близкими в исправительных колониях. Полного списка освобождённых пока нет.
Коул накануне провёл переговоры с Лукашенко в Минске. По его словам, он также пообещал добиться от американских банков возвращения десятков миллионов долларов замороженных белорусских активов.
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