В Аджарии задержали шестерых иностранцев по обвинению в наркопреступлениях

16.09.2026 19:00





Сотрудники Департамента полиции Аджарии в разное время задержали шестерых иностранных граждан по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также содействии их сбыту.



Во время обысков задержанных, их временного жилья и автомобилей в Батуми и Хелвачаури, а также в нескольких других местах полиция обнаружила особо крупные партии наркотиков, подготовленных к реализации.



Среди изъятого — метадон и альфа-PVP, а также материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств.



Расследование ведётся по статьям 260 и 260-кварта УК Грузии. Предусмотренное наказание — до 20 лет или пожизненное лишение свободы.



Одновременно МВД сообщило о новых масштабных выдворениях иностранцев.



За последние несколько дней сотрудники Департамента миграции совместно с другими подразделениями МВД выдворили из Грузии 78 иностранных граждан.



Среди них — граждане Индии, Турции, Египта, России, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Беларуси, Пакистана, Узбекистана, Бангладеш, Кыргызстана, Эфиопии, Иордании, Шри-Ланки и других государств.



В соответствии с законодательством всем выдворенным запретили последующий въезд в Грузию.





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