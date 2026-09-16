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В Аджарии задержали шестерых иностранцев по обвинению в наркопреступлениях
16.09.2026 19:00
Сотрудники Департамента полиции Аджарии в разное время задержали шестерых иностранных граждан по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также содействии их сбыту.
Во время обысков задержанных, их временного жилья и автомобилей в Батуми и Хелвачаури, а также в нескольких других местах полиция обнаружила особо крупные партии наркотиков, подготовленных к реализации.
Среди изъятого — метадон и альфа-PVP, а также материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств.
Расследование ведётся по статьям 260 и 260-кварта УК Грузии. Предусмотренное наказание — до 20 лет или пожизненное лишение свободы.
Одновременно МВД сообщило о новых масштабных выдворениях иностранцев.
За последние несколько дней сотрудники Департамента миграции совместно с другими подразделениями МВД выдворили из Грузии 78 иностранных граждан.
Среди них — граждане Индии, Турции, Египта, России, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Беларуси, Пакистана, Узбекистана, Бангладеш, Кыргызстана, Эфиопии, Иордании, Шри-Ланки и других государств.
В соответствии с законодательством всем выдворенным запретили последующий въезд в Грузию.
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