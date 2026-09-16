Экс-глава СГБ Григол Лилуашвили приговорен к 13 годам лишения свободы

16.09.2026 19:46





Бывший руководитель Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили, обвиняемый в коррупционном преступлении, признан судом виновным и приговорён к 13 годам лишения свободы.



Соответствующее решение приняла судья Тбилисского городского суда Нино Тарашвили.



Согласно приговору Тарашвили, Лилуашвили признан виновным по всем четырём эпизодам предъявленного ему обвинения: в покровительстве Агентству управления детскими садами, мошенническим «кол-центрам» и по двум эпизодам получения взятки с помощью заместителя министра экономики Ромео Микаутадзе.



В частности, Лилуашвили обвиняли в том, что он покровительствовал преступным действиям бывшего руководителя Агентства управления детскими садами Кахабера Гванцеладзе и лиц, занимавших различные должности в этом же агентстве. Согласно обвинению, они получали деньги в виде так называемых «откатов», а за покровительство часть взятки Кахабер Гванцеладзе непосредственно передавал Григолу Лилуашвили.



Григолу Лилуашвили также было предъявлено обвинение в покровительстве мошенническим «кол-центрам». Согласно обвинению, близкий к нему человек — Андрия Лилуашвили — непосредственно участвовал в деятельности «кол-центров».



Бывшему руководителю СГБ также вменяли два эпизода получения взятки с помощью Ромео Микаутадзе.



Григол Лилуашвили не признаёт предъявленного ему обвинения. На сегодняшнем судебном заседании он воспользовался правом на последнее слово.



В числе других свидетелей показания против бывшего руководителя СГБ дал бывший заместитель министра экономики Ромео Микаутадзе.



Напомним, что бывший руководитель Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили был задержан 23 декабря после явки на допрос в прокуратуру. Ему предъявлено обвинение по подпункту «г» части 2 и подпункту «е» части 3 статьи 338 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и наказывается лишением свободы на срок от 11 до 15 лет.





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