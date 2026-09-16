Хабеишвили призывает всех к единству и действиям, что, в том числе к акциям

16.09.2026 20:07





Пока вы 24 часа будете говорить, разбирать, что делает или чего хочет Иванишвили, мы будем находиться в этом болоте - До тех пор нас будут побеждать и убивать на улицах 17-летних парней! — пишет в письме из тюрьмы один из лидеров «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.



Находящийся под стражей политик в своём послании, опубликованном в социальной сети на его личной странице, критикует членов оппозиционных партий, а их появление в телеэфирах называет «плаванием на поверхности оппозиционного поля».



Хабеишвили призывает всех к единству и действиям, что, в том числе, предполагает проведение масштабных акций.



«Когда вы зададите вопрос: чего хочет народ?! Когда вы дойдёте до этого вопроса?! Когда наберётесь смелости?! Когда вы выйдете из позиции испуганных, устрашенных?! Братья, всё происходит из-за страха — бездействие, неподвижность, которые сейчас происходят.



Наберитесь смелости, иначе ещё годы будете проводить в выяснении того, чего и как хочет Иванишвили, кого он посадит и кого повысит.



Придите в себя! Извините, но то, что ежедневно происходит в «ТВ-эфирах», — абсолютная бессмыслица и просто пустая болтовня. Если бы не продюсеры телеканалов, вы бы вообще исчезли и превратились в «клавиатурных львов».



Стало очевидно и ясно видно, что появление большинства в «ТВ» служит просто тому, чтобы оставаться на плаву, оставаться на плаву на политическом поле. Некоторые вообще спрятались и скрываются в кустах.



Вы будьте лидерами, будьте первыми, а я буду вашим слугой, активистом!



То, что вы сейчас читаете, — голая правда, и я пытаюсь заставить вас посмотреть в зеркало.



Страх воцарился! Бездействие, неподвижность — потому что нигде не видно смелости!



Именно потому, что нет смелости, вам приходится быть комментаторами и разбирать и пережёвывать бессмысленные темы.



Всю весну и лето вы хвастались: вот наступит осень, и мы сделаем то и это. Наступил сентябрь, а вы снова прячетесь, избегаете реального дела. Вы готовы снова тянуть время и каким-то образом дотянуть до ноября. Потом объявите о холодах и анонсируете новую весну.



Печально на всё это смотреть. Как ваш покорный слуга, активист, сторонник, я сожалею об этом!



Перекладывание вины на партии, лидеров уже изжило себя! Когда хотите, вы «выше» лидеров и партий и сильнее их. Этим лидерам угрожают 15 годами тюрьмы, поэтому не судите их слишком строго.



Мы позволим стране погибнуть из-за 4–5 или 7 лидеров?! Наша ответственность ни в чём не заключается?!



Вы не решаетесь назначить акцию, чтобы сказать: давайте соберёмся, выйдем сотнями тысяч... Никому не хватает смелости объявить даже обычную акцию и реально перейти к активному протесту. На это тяжело смотреть....



Формула — все минус Иванишвили! Грузия без Иванишвили!



Нужна смелость, а не попытки тянуть время в «ТВ», оставаться на плаву или вообще прятаться в кустах. Когда из нор выползают, где составляются «списки», и начинают поднимать голову — это ни морально, ни с точки зрения дела неправильно, так что не поступайте так ни с собой, ни с народом.



Даже из тюрьмы я буду вашим слугой!



Сила — в единстве!» — пишет Леван Хабеишвили.





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