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В Орозмани нашли череп галлогорала возрастом 1,8 миллиона лет
16.09.2026 20:54
В Орозмани нашли череп галлогорала возрастом 1,8 миллиона лет.
О новой находке в Орозмани сообщил руководитель экспедиции, археолог Гиорги Бидзинашвили.
По словам Бидзинашвили, эта часть той фауны, которую своими глазами видели первые люди, пришедшие из Африки на Кавказ и расселившиеся по всей Евразии.
«По всей вероятности, наши предки даже употребляли этих огромных диких козлов в пищу. И хотя мяса для членов экспедиции, конечно, не сохранилось, с уверенностью скажу вам, что этот череп поведает нам очень много историй того времени», — отметил археолог.
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