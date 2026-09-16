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В Орозмани нашли череп галлогорала возрастом 1,8 миллиона лет


16.09.2026   20:54


В Орозмани нашли череп галлогорала возрастом 1,8 миллиона лет.

О новой находке в Орозмани сообщил руководитель экспедиции, археолог Гиорги Бидзинашвили.

По словам Бидзинашвили, эта часть той фауны, которую своими глазами видели первые люди, пришедшие из Африки на Кавказ и расселившиеся по всей Евразии.

«По всей вероятности, наши предки даже употребляли этих огромных диких козлов в пищу. И хотя мяса для членов экспедиции, конечно, не сохранилось, с уверенностью скажу вам, что этот череп поведает нам очень много историй того времени», — отметил археолог.


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