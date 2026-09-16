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Доходы бюджета Аджарии за первое полугодие 2026 года превысили план


16.09.2026   20:59


За первые два квартала 2026 года общие поступления в республиканский бюджет Аджарии составили 426,3 млн лари при плане в 410,6 млн — план выполнен на 103,8%.

Непосредственно доходы бюджета достигли 418,4 млн лари при запланированных 380,6 млн. Таким образом, показатель выполнен на 109,9%.

Основным источником доходов остаются налоги — на них пришлось 98,1% всех поступлений. В данном случае налоговые доходы республиканского бюджета фактически формируются за счёт подоходного налога.

По подоходному налогу план составлял 374 млн лари, тогда как фактически в бюджет поступило 410,6 млн лари — 109,8% от плана.

Отчёт об исполнении бюджета за первое полугодие представил министр финансов и экономики Аджарии Эднар Натаридзе на заседании финансово-бюджетного и экономического комитета Верховного совета Аджарии.

После презентации министр ответил на вопросы депутатов о показателях бюджета и его исполнении.


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