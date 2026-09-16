В Батуми определили шесть приоритетных направлений для улучшения условий жизни людей с инвалидностью

16.09.2026 20:55





В Батуми состоялась очередная встреча региональной координационной сети Аджарии, участники которой определили вопросы, по которым планируют добиваться изменений.



Среди основных инициатив:



• увеличить годовое количество ваучеров Министерства здравоохранения Аджарии на физическую реабилитацию взрослых;



• внедрить в муниципальных детских садах Батуми программу персональных ассистентов для детей с инвалидностью;



• разработать и внедрить единые правила парковки автомобилей людей с инвалидностью на территории Батуми;



• повысить доступность городских тротуаров, пешеходных дорожек и переходов для людей с инвалидностью;



• предоставить возможность более свободно использовать ваучеры, предусмотренные городской программой курортного отдыха;



• включить персональных ассистентов в программу бесплатного проезда в общественном транспорте Батуми.



Региональная сеть планирует в дальнейшем активно продвигать эти инициативы и добиваться их реализации на уровне муниципальных и региональных властей.





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