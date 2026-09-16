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В Батуми определили шесть приоритетных направлений для улучшения условий жизни людей с инвалидностью


16.09.2026   20:55


В Батуми состоялась очередная встреча региональной координационной сети Аджарии, участники которой определили вопросы, по которым планируют добиваться изменений.

Среди основных инициатив:

• увеличить годовое количество ваучеров Министерства здравоохранения Аджарии на физическую реабилитацию взрослых;

• внедрить в муниципальных детских садах Батуми программу персональных ассистентов для детей с инвалидностью;

• разработать и внедрить единые правила парковки автомобилей людей с инвалидностью на территории Батуми;

• повысить доступность городских тротуаров, пешеходных дорожек и переходов для людей с инвалидностью;

• предоставить возможность более свободно использовать ваучеры, предусмотренные городской программой курортного отдыха;

• включить персональных ассистентов в программу бесплатного проезда в общественном транспорте Батуми.

Региональная сеть планирует в дальнейшем активно продвигать эти инициативы и добиваться их реализации на уровне муниципальных и региональных властей.


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