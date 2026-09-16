|
|
|
В Батуми определили шесть приоритетных направлений для улучшения условий жизни людей с инвалидностью
16.09.2026 20:55
В Батуми состоялась очередная встреча региональной координационной сети Аджарии, участники которой определили вопросы, по которым планируют добиваться изменений.
Среди основных инициатив:
• увеличить годовое количество ваучеров Министерства здравоохранения Аджарии на физическую реабилитацию взрослых;
• внедрить в муниципальных детских садах Батуми программу персональных ассистентов для детей с инвалидностью;
• разработать и внедрить единые правила парковки автомобилей людей с инвалидностью на территории Батуми;
• повысить доступность городских тротуаров, пешеходных дорожек и переходов для людей с инвалидностью;
• предоставить возможность более свободно использовать ваучеры, предусмотренные городской программой курортного отдыха;
• включить персональных ассистентов в программу бесплатного проезда в общественном транспорте Батуми.
Региональная сеть планирует в дальнейшем активно продвигать эти инициативы и добиваться их реализации на уровне муниципальных и региональных властей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна