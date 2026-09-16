24-летнего моряка из Батуми не выпускают из Грузии

16.09.2026 22:06





24-летний моряк Вано Микеладзе утверждает, что ему не позволяют покинуть Грузию, хотя он не смог получить ни одного официального документа, подтверждающего наличие запрета на выезд.



По словам моряка, 25 августа он должен был прибыть в Стамбул, чтобы начать работу на турецком танкере. Однако сначала его не выпустили через аэропорт Батуми, а затем — через пограничный пункт Сарпи.



«Я летел из аэропорта Батуми вместе с другим моряком. Его пропустили, а мне сказали, что у меня ограничен выезд из страны.



Причину не объяснили. Просто сказали выяснять в юстиции. Я пошёл туда, и мне ответили, что с их стороны никаких ограничений у меня нет.



На следующий вечер я снова попытался пересечь границу через Сарпи, но меня опять не выпустили. Мне говорят только одно: «система вас не пропускает»», — рассказывает Микеладзе.



Моряк даже заменил паспорт, получив новый документ в ускоренном порядке за один день. Но и с новым паспортом пересечь границу ему не позволили.



По словам Вано, у него нет штрафов или задолженности перед государством, он не находится в розыске и прежде вообще не выезжал за пределы Грузии.



Он также обратился в прокуратуру, однако там ему сообщили, что никаких ограничений на выезд с их стороны также не установлено.



Адвокат моряка Лели Бжалава рассказала, что около четырёх лет назад Вано проходил свидетелем по делу об ограблении. Сейчас это дело уже рассматривается в Верховном суде, где свидетелей больше не допрашивают.



По мнению адвоката, этот эпизод не может служить основанием для запрета на выезд.



«Прокуратура, полиция, юстиция — все говорят нам, что он нигде не числится с ограничениями. Но кто и по какой причине его остановил, нам тоже не сообщают.



Запретить человеку пересечение границы только потому, что он является свидетелем, — такого закона не существует.



При этом обвиняемому по этому делу назначили залог, и он находится за границей, а свидетель не может выехать из страны.



Тогда должно существовать решение суда, в котором прямо сказано, что конкретному человеку запрещено покидать страну», — заявила Бжалава.



Когда Микеладзе впервые вызвали в качестве свидетеля, он ещё был студентом. Теперь он окончил обучение и должен был отправиться в Стамбул для начала профессиональной работы.



Адвокат считает происходящее нарушением прав её клиента.



Вано Микеладзе и его адвокат уже обратились к Народному защитнику Грузии с просьбой изучить ситуацию и установить, какое ведомство инициировало ограничение и на каком правовом основании.



Журналисты также направили запросы в МВД и Службу государственной безопасности Грузии, попросив объяснить, почему Вано Микеладзе не разрешают пересекать государственную границу.



На момент публикации причина запрета остаётся неизвестной.





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