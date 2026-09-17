Кобахидзе: Мы работаем не только над сохранением результатов, но и над дальнейшим развитием системы энергетики

17.09.2026 12:33





Те результаты, которых мы достигли в сфере энергетики, это заслуга каждого из вас, и за это я хочу выразить вам особую благодарность. Сегодня мы работаем не только над сохранением этих результатов, но и над дальнейшим развитием нашей системы энергетики и энергетической безопасности, что является одним из главнейших приоритетов власти, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на мероприятии, посвящённом Дню энергетика.



Премьер поздравил энергетиков с профессиональным праздником и отметил, что заложена основа нового видения, в соответствии с которым энергетическая система страны будет развиваться в течение следующих 10 лет.



«Поздравляю с профессиональным праздником! Сегодня День энергетика отмечается в очень интересном месте – это ГЭС, основание которой было заложено и которая заработала в 1927 году и имеет вековую историю. Это была одна из первых мощных ГЭС в истории Грузии, и с того времени произошли переломные изменения в развитии нашей страны и нашей экономики.



И сегодня, конечно, и сегодня энергетика играет особую роль в развитии нашей страны и экономики нашей страны, и в будущем развитие энергетики также останется одним из главных приоритетов нашей власти.



Те результаты, которых мы достигли в сфере энергетики, - заслуга каждого из вас, каждого энергетика. Это заслуга вашего труда, профессионализма и ваших инженерных достижений, и за это я хочу выразить каждому из вас особую благодарность.



Сегодня мы работаем не только над сохранением этих результатов, но и над дальнейшим развитием нашей системы энергетики, укреплением нашей энергетической безопасности, это один из главнейших приоритетов нашей власти.



В течение последних месяцев, больше года, в Министерстве экономики осуществляются важнейшие изменения, конкретно в направлении энергетики, и эти изменения уже принесли конкретные ощутимые результаты. Однако всё это станет ещё более очевидным в ближайшие годы, когда будут созданы новые энергетические объекты и наша энергетическая система качественно укрепится.



Вы знаете, что была проведена оптимизация по многим направлениям и заложена основа нового видения, в соответствии с которым наша энергетическая система будет развиваться в течение следующих 10 лет», - отметил премьер-министр.



Кроме того, по словам Кобахидзе, у правительства есть «очень амбициозный план, согласно которому до 2036 года генерация в Грузии должна увеличиться в 2,5 раза, и его реализация вполне реальна».



Как отметил глава правительства, сегодня у Грузии есть высококвалифицированные энергетики, ориентированные на современные вызовы, которые продолжают развивать богатые инженерные и профессиональные традиции, формировавшиеся в Грузии на протяжении десятилетий.





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