Пашинян: Риторика о «Западном Азербайджане» – серьезнейший вызов, угроза безопасности для Армении

17.09.2026 12:47





»Риторика о «Западном Азербайджане» – серьезнейший вызов, угроза безопасности для Армении, а также региональной безопасности и установившемуся миру», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на международной конференции «Комплексная безопасность и устойчивость – 2026»



По словам главы армянского правительства, Армения в настоящее время сталкивается с вызовом, связанным с публичной и непубличной риторикой, и это создает серьезные проблемы безопасности.



Пашинян отметил, что этот вызов проявляется в различных формах.



«Основная проблема в том, как мы представляем их решение. В Армении много обсуждают принцип взаимности, который, однако, никогда не принесет результата. Успешное завершение переговоров по мирному соглашению состоялось тогда, когда мы решили выйти из механического принципа взаимности. Мы столкнулись с ситуацией, что текст мирного соглашения не имеет потенциала улучшиться через принцип «пинг-понга». И мы пошли в соответствии с другой логикой», — отметил Никол Пашинян.







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