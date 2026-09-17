Сборная Грузии по футболу готовится к матчам Лиги наций

17.09.2026 13:48





Сборная Грузии по футболу начинает подготовку к розыгрышу Лиги наций УЕФА сезона 2026/27.



С 21 сентября наша команда соберётся в Тбилиси для подготовки к предстоящим матчам.



В рамках двухнедельного тренировочного сбора сборная Грузии проведёт четыре встречи. 25 сентября команда примет Северную Ирландию, а 28 сентября сыграет с Украиной. 2 октября сборная Грузии встретится в гостях с Венгрией, а 5 октября на выезде сыграет с Северной Ирландией.



На предстоящие матчи главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вызвал 27 футболистов. Среди них один дебютант — полузащитник австрийского клуба «Вольфсберг» Отар Мамагеишвили.







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