Кобахидзе: Если верите, что Мамука Мдинарадзе ушел из политики из-за сказанного Гарибашвили, это ваша проблема

17.09.2026 14:16





Если вы верите, что Мамука Мдинарадзе ушёл из политики из-за сказанного Гарибашвили, это ваша проблема - каждый должен осознать, что коррупция - это очень плохо, и никто не сможет перекрыть коррупцию письмами и заявлениями, - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



На вопрос журналиста, создал ли Гарибашвили своими заявлениями дискомфорт для власти, Кобахидзе заявил, что дискомфорт это то, когда премьер-министр оказывается в тюрьме по обвинению в коррупции.



Отвечая на еще один вопрос, видит ли он перспективу возвращения Гарибашвили в политику, Кобахидзе заявил, что, когда налицо прямое коррупционное преступление, никаких возможностей для этого не существует.



«Конечно, Гарибашвили создал дискомфорт нашей команде, ему пришлось отправиться в тюрьму по обвинению в коррупции. Это дискомфорт, который он создал команде, и, конечно, было бы лучше, если бы в прошлом он не занимался подобной деятельностью. Естественно, в таком случае дискомфорта было бы меньше.



Коррупция - это очень плохо, и когда человеку предъявлено обвинение в связи с коррупцией и это обвинение подтверждено, заявлениями и письмами от этого никак не очистишься. Каждый должен заботиться о своём прошлом, и каждый должен осознавать, что коррупцияэто плохо.



Очень многие начали о чём-то говорить, распространять заявления, однако власть в целом работает настолько чисто, что ни одна такая попытка не имела никакого успеха - команда под руководством Бидзины Иванишвили работает очень чисто», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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