Сингапурская компания Changi Airports International заинтересовалась проектом аэропорта в Вазиани

17.09.2026 14:43





Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе и министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретились с генеральным директором Changi Airports International Юджином Ганом и основателем и CEO BluFive Capital Хаземом Бен-Гасемом.



На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в авиационном секторе, в том числе проект строительства нового международного аэропорта Тбилиси в Вазани. Changi Airports International официально выразила заинтересованность в инвестициях и управлении будущим аэропортом и намерена принять участие в международном тендере на выбор его оператора.



Стороны также обсудили рост авиационного и туристического секторов Грузии, расширение международного авиасообщения и возможности обмена международным опытом.



Changi Airports International (CAI) — международная компания из Сингапура, специализирующаяся на инвестициях, управлении и консультировании в сфере аэропортовой инфраструктуры. Компания входит в Changi Airport Group и реализует проекты в разных странах мира, помогая развивать и управлять аэропортами и авиационными хабами.



Напоминаем, аэропорт в Вазиани пока существует только как проект. Изначально о планах строительства нового аэропорта Кобахидзе заявил 8 апреля 2024 года. Ранее власти говорили о 2029 годе как об ориентире для начала переходного периода, однако в январе этого года контракт с TAV, которая управляет действующим Тбилисским международным аэропортом, продлён до конца 2031 года, то есть до вероятного завершения строительства нового аэропорта в Вазиани (если он вообще будет построен).





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