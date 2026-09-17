|
|
|
Сингапурская компания Changi Airports International заинтересовалась проектом аэропорта в Вазиани
17.09.2026 14:43
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе и министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретились с генеральным директором Changi Airports International Юджином Ганом и основателем и CEO BluFive Capital Хаземом Бен-Гасемом.
На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в авиационном секторе, в том числе проект строительства нового международного аэропорта Тбилиси в Вазани. Changi Airports International официально выразила заинтересованность в инвестициях и управлении будущим аэропортом и намерена принять участие в международном тендере на выбор его оператора.
Стороны также обсудили рост авиационного и туристического секторов Грузии, расширение международного авиасообщения и возможности обмена международным опытом.
Changi Airports International (CAI) — международная компания из Сингапура, специализирующаяся на инвестициях, управлении и консультировании в сфере аэропортовой инфраструктуры. Компания входит в Changi Airport Group и реализует проекты в разных странах мира, помогая развивать и управлять аэропортами и авиационными хабами.
Напоминаем, аэропорт в Вазиани пока существует только как проект. Изначально о планах строительства нового аэропорта Кобахидзе заявил 8 апреля 2024 года. Ранее власти говорили о 2029 годе как об ориентире для начала переходного периода, однако в январе этого года контракт с TAV, которая управляет действующим Тбилисским международным аэропортом, продлён до конца 2031 года, то есть до вероятного завершения строительства нового аэропорта в Вазиани (если он вообще будет построен).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна