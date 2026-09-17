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В Батуми прошёл «Региональный научный фестиваль 2026»
17.09.2026 15:04
В Батумском государственном университете имени Шота Руставели состоялся «Региональный научный фестиваль 2026», посвящённый популяризации науки и научно-технологических достижений.
На территории университета организовали специальные научные павильоны, интерактивные и выставочные пространства. Университеты, научно-исследовательские учреждения, студенты и школьники представили результаты исследований, научные проекты, инновационные идеи и технологические разработки.
Для школьников также провели специальные STEM-мастер-классы CERN.
Основная цель фестиваля — продемонстрировать научный потенциал регионов Грузии, привлечь к исследованиям больше молодых учёных, студентов и школьников и сделать современную науку доступнее для широкой аудитории.
В открытии приняли участие председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе, председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе, министр образования и спорта Аджарии Мая Хаджишвили, ректор БГУ Тите Арошидзе, а также представители научного сообщества и органов власти.
Фестиваль организован по инициативе и при поддержке Министерства образования, науки и молодёжи Грузии.
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