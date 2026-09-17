Кобахидзе встретился с недавно назначенным послом Грузии в Азербайджане

17.09.2026 15:24





Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с недавно назначенным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Азербайджанской Республике Георгием Закарaшвили. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.



Кобахидзе поздравил дипломата с назначением на должность и пожелал ему успехов.



На встрече была отмечена важность деятельности посла для дальнейшего углубления стратегического партнёрства с Азербайджаном.



Георгий Закарaшвили приступит к исполнению обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Азербайджанской Республике с 1 октября.



Он имеет многолетний опыт работы в центральном аппарате Министерства иностранных дел и дипломатических представительствах.



С 2021 года Георгий Закарaшвили занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине и постоянного представителя Грузии при ГУАМ.



В 2016–2019 годах он работал чрезвычайным и полномочным посланником в Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации.



В 2012–2016 годах был чрезвычайным и полномочным посланником Посольства Грузии в Украине и Постоянного представительства Грузии при ГУАМ.



Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.







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