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Кобахидзе встретился с недавно назначенным послом Грузии в Азербайджане
17.09.2026 15:24
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с недавно назначенным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Азербайджанской Республике Георгием Закарaшвили. Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства.
Кобахидзе поздравил дипломата с назначением на должность и пожелал ему успехов.
На встрече была отмечена важность деятельности посла для дальнейшего углубления стратегического партнёрства с Азербайджаном.
Георгий Закарaшвили приступит к исполнению обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Азербайджанской Республике с 1 октября.
Он имеет многолетний опыт работы в центральном аппарате Министерства иностранных дел и дипломатических представительствах.
С 2021 года Георгий Закарaшвили занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине и постоянного представителя Грузии при ГУАМ.
В 2016–2019 годах он работал чрезвычайным и полномочным посланником в Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации.
В 2012–2016 годах был чрезвычайным и полномочным посланником Посольства Грузии в Украине и Постоянного представительства Грузии при ГУАМ.
Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
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