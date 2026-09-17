В Европе второй раз за неделю произошел пожар на оборонном предприятии

17.09.2026 10:53





В Европе второй раз за неделю произошёл пожар на оборонном предприятии, продукция которого поставляется Украине: в среду, 16 сентября, огонь вспыхнул на производственной площадке ZVS Holding в словацкой Снине. О возгорании первой сообщил паблик в Facebook Dianie v Snine. Вскоре городские власти призвали жителей не приближаться к месту происшествия и ограничить пребывание на открытом воздухе во время тушения.



Пресс-секретарь холдинга CSG, в который входит ZVS Holding, Андрей Чиртек сообщил изданию Novinky, что возгорание началось на крыше здания во время ремонтных работ, которые проводила сторонняя подрядная компания. Всех сотрудников предприятия эвакуировали, никто не пострадал. Пожар удалось локализовать примерно через два часа. «В связи с инцидентом производство на пострадавшем производственном объекте было временно приостановлено. Масштабы ущерба и причины пожара ещё будут оценены и выяснены», — заявил Чиртек. Он добавил, что компания не будет подробнее комментировать обстоятельства происшествия до окончания расследования.



ZVS Holding входит в MSM Group, которая, в свою очередь, является частью чешского промышленного холдинга Czechoslovak Group (CSG) миллиардера Михала Стрнада. ZVS Holding производит крупно- и среднекалиберные боеприпасы для танков, артиллерии и реактивных систем, а также миномётные снаряды и компоненты боеприпасов. Предприятие в Снине на востоке Словакии специализируется на выпуске корпусов снарядов, в том числе для 155-мм артиллерийских боеприпасов. Продукция компании поставляется в том числе для нужд Вооруженных сил Украины.



Пожар в Снине произошёл спустя несколько дней после аналогичного инцидента в Болгарии. Поздно вечером 11 сентября огонь вспыхнул на складе боеприпасов частной оборонной компании EMCO, продукция которой также поставляется Украине. Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев тогда отметил сходство произошедшего с пожаром на другом складе EMCO в августе. Болгарская прокуратура рассматривает все возможные версии случившегося, в том числе умышленный поджог.



Ещё один пожар на военном объекте произошёл 9 августа в районе Малацки на западе Словакии. Там из-за возгорания на военном полигоне Загорье власти объявили режим чрезвычайной ситуации.





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