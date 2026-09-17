Мэрия Тбилиси запустила конкурс идей по благоустройству центральных районов

17.09.2026 10:37





Мэрия Тбилиси запустила конкурс идей по благоустройству и развитию городской среды. Жителям предлагают самим придумать, как сделать ключевые проспекты удобнее и безопаснее.



Конкурс под названием «Район под вас — идеи для нового городского опыта» стартовал сегодня, 17 сентября. Инициатива реализуется в рамках программы устойчивой городской мобильности. Ее цель — привлечь жителей к планированию и изменению городской среды, а лучшие предложения впоследствии профинансировать и реализовать при участии их авторов.



В конкурсную зону вошли:



• улица Георгия Цабадзе;

• улица Тевдоре Мгвдлис;

• улица Николая Гоголя;

• улица Коте Поцхверашвили;

• улица Нико Пиросмани;

• улица Георгия Читая;

• улица Арнольда Чикобава;

• улица Иване Джавахишвили;

• улица Дмитрия Узнадзе;

• улица Ушанги Чхеидзе;

• улица и площадь Марджанишвили;

• проспект Давида Агмашенебели;

• площадь Саарбрюкена;

• проспект Царицы Тамары;

• территория, прилегающая к скверу Лондона.

Участникам предлагают представить идеи, которые помогут улучшить передвижение по району, наладить связанность и создать новые общественные пространства.



Подробные условия конкурса опубликованы на официальном сайте мэрии Тбилиси и на странице Агентства транспорта и урбанистического развития в Facebook.



Запуск инициативы приурочен к началу Европейской недели мобильности. В этом году Тбилиси присоединяется к ней уже в седьмой раз.



В рамках недели Агентство транспорта и урбанистического развития также проведет серию тематических мероприятий. В частности, жители смогут посетить объекты транспортной инфраструктуры, которые обычно недоступны для свободного посещения.



В программу включены экскурсии на станцию метро «Государственный университет» и автобусную базу в Диди Дигоми. Участникам расскажут, как работает столичный общественный транспорт, а также покажут изнутри устройство метро и обслуживание автопарка.





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