Мэрия в очередной раз оштрафовала компанию Smart Solutions

17.09.2026 10:48





Тбилисская мэрия в очередной раз оштрафовала компанию Smart Solutions, выполняющую ремонтные работы на проспекте Руставели. Это уже пятый штраф для компании.



Как пишет BPN, и на этот раз Smart Solutions оштрафовали за нарушение требования проводить работы в круглосуточном режиме.



Согласно письму Городской службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси, опубликованному на сайте государственных закупок, во время инспекции 13 сентября в 19:51 было установлено, что на участке проспекта Руставели от улицы Бесики до площади Свободы работы не велись.



В документе также говорится, что согласно договору компания должна была с 28 июля выполнять работы на данном участке в режиме 24/7. За нарушение условия договора Smart Solutions оштрафовали на 1 583,34 лари, что составляет 0,02% от общей стоимости контракта — 7 916 674,67 лари.



Ранее за аналогичное нарушение компанию штрафовали 24 и 30 июля, а также 11 и 26 августа. Во всех четырёх случаях сумма штрафа составляла 1 583 лари.





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