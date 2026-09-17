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Адвокат Лилуашвили: «Несправедливый и необоснованный приговор будет обжалован»


17.09.2026   10:34


Адвокат бывшего главы Службы госбезопасности Грузии Григола Лилуашвили Лана Церцвадзе назвала приговор в отношении него несправедливым. По ее словам, вердикт суда будет обжалован в апелляционном порядке в установленный законом срок.

«Я рассчитываю, что господин Григол Лилуашвили не проведет 13 лет в тюрьме, и надеюсь, что апелляционный суд все же сохранит лицо правосудия», — заявила Церцвадзе журналистам.

Адвокат призвала апелляционный суд действовать строго по закону, подчеркнув, что первая инстанция со своими обязанностями не справилась.

«Я обращаюсь исключительно к суду с призывом действовать в рамках закона и выполнить свою единственную миссию — выносить решения только на основании доказательств. Мой посыл адресован исключительно судебной системе, первое звено которой сегодня со своими обязанностями не справилось».

По словам Церцвадзе, защита и сам Лилуашвили ожидали оправдательного вердикта, так как в материалах дела нет никаких доказательств, подтверждающих его виновность.

«Мне сложно дать правовую оценку столь несправедливому приговору. Защита ожидала оправдания, и эти ожидания строились исключительно на том, что в деле действительно отсутствуют доказательства, подтверждающие инкриминируемые господину Григолу Лилуашвили действия, которых он не совершал. К сожалению, суд принял неквалифицированное, несправедливое и предвзятое решение, в связи с чем защита предпримет соответствующие юридические меры».

Напомним, 16 сентября бывший руководитель Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили был признан виновным по четырем эпизодам, касающимся коррупции и покровительства колл-центров. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.


Источник: SOVA
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