Москва чаще стала вспоминать про Грузию - теперь Шойгу

17.09.2026 15:56





Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад бесцеремонно пытается вмешаться в политическую ситуацию на Южном Кавказе, а примером тому служит Грузия. Об этом он сказал на совещании членов президиума научно-экспертного совета Совбеза.



По словам Шойгу, между государствами неразрешимых противоречий не бывает, «а когда разногласия появляются, следует сразу оценить – кому выгодно ссорить соседние народы и государства». Он добавил, что, как правило, за этим стоят западники, заинтересованные в сохранении своего контроля над прибыльными отраслями экономики, транспортно-логистическими коридорами и ресурсами.



«При этом они открыто и бесцеремонно пытаются вмешаться в политическую ситуацию. В Закавказье мы можем видеть это на примере не только Армении, но и Грузии».



Сергей Шойгу также заявил, что Москва заинтересована в мире в регионе.



«У России на Южном Кавказе есть собственные стратегические и исторические интересы. В первую очередь, нам необходимы мир и стабильность в регионе, отсутствие прямых и косвенных угроз безопасности и национальным интересам, а также возможность качественного и бесперебойного сообщения с нашими южными партнерами – Ираном, Индией, Пакистаном, Турцией, арабскими странами», — добавил он.





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