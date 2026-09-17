Кобахидзе обвинил в срыве Намахвани ГЭС «партию глобальной войны»

17.09.2026 16:18





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил «партию глобальной войны» и финансируемые из-за рубежа неправительственные организации в «прямом саботаже» проекта Намахвани ГЭС, вызвавшего в свое время швал протестов и обернувшегося для страны многомиллионными судебными убытками.



Выступая перед журналистами, Кобахидзе заявил, что противники строительства гидроэлектростанции действовали по указке внешних сил, а само государство в тот период оказалось слишком слабым, чтобы противостоять давлению.



«То, что произошло несколько лет назад, больше не повторится в будущем. В этот протест были вовлечены многие НПО, финансируемые из конкретных источников… За ними стояли те самые источники, которые мы называем Deep State и «партией глобальной войны»», — заявил Кобахидзе.



Отвечая на вопрос, мог ли у кампании по срыву строительства существовать интерес со стороны России, которая является главным импортером электроэнергии в Грузию, премьер ответил:



«Могли ли быть и такие [российские] источники — я не могу вам сказать, но я точно знаю, например, откуда финансировались конкретные НПО. У компаний-импортеров мог быть конкретный, вполне логичный интерес профинансировать подобную кампанию саботажа. Это отдельный вопрос, и вы сами можете в нем разобраться».



По его словам, сегодня «иностранная агентура сильно ослаблена, а государство стало намного сильнее», что позволит властям реализовать масштабные планы в энергетике, включая строительство трех крупных ГЭС, а также ряда средних и малых гидро-, ветровых и солнечных станций.



Заявления Кобахидзе прозвучали на фоне решения американского суда, который 11 сентября встал на сторону турецкой компании ENKA Renewables. Суд разрешил исполнение в США решения международного арбитража, обязавшего Грузию выплатить инвестору около $350 млн за срыв проекта. С учетом процента сумма обязательств, по оценкам СМИ, уже превышает $400-450 млн.



Проект каскада Намахвани ГЭС мощностью 433 МВт и стоимостью около $800 млн на реке Риони должен был стать крупнейшей энергетической стройкой современной Грузии. Однако с 2020 года он столкнулся с беспрецедентным сопротивлением со стороны гражданского общества, оппозиционных СМИ и жителей Рионского ущелья. Противники проекта заявляли об экологических рисках и кабальных условиях контракта, перекладывавших основные коммерческие риски на бюджет страны.



В сентябре 2021 года ENKA расторгла соглашение, сославшись на нарушения со стороны государства и форс-мажорные обстоятельства из-за непрекращающихся акций протеста, и обратилась в арбитраж.



Комментируя многомиллионный штраф, Кобахидзе заверил, что «государство будет действовать с полной ответственностью», но попытается найти альтернативные пути решения проблемы через консультации с инвестором. Параллельно Грузия продолжает оспаривать решение арбитража в Апелляционном суде Парижа.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





