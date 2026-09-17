Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Алгетском национальном парке пополнился питомник кавказских оленей


17.09.2026   16:24


В питомник по разведению кавказского благородного оленя в Алгетском национальном парке прибыли шесть новых животных — три самца и три самки.

После пополнения численность оленей в питомнике достигла 15 особей.

Проект имеет важное значение для восстановления популяции этого вида: животных разводят в условиях, максимально приближенных к естественным, а в дальнейшем часть сформировавшейся популяции планируют выпускать в дикую природу.

Питомник становится не просто местом содержания животных, а частью долгосрочной программы по возвращению кавказского благородного оленя в природную среду.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна