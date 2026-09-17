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В Алгетском национальном парке пополнился питомник кавказских оленей
17.09.2026 16:24
В питомник по разведению кавказского благородного оленя в Алгетском национальном парке прибыли шесть новых животных — три самца и три самки.
После пополнения численность оленей в питомнике достигла 15 особей.
Проект имеет важное значение для восстановления популяции этого вида: животных разводят в условиях, максимально приближенных к естественным, а в дальнейшем часть сформировавшейся популяции планируют выпускать в дикую природу.
Питомник становится не просто местом содержания животных, а частью долгосрочной программы по возвращению кавказского благородного оленя в природную среду.
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