В Алгетском национальном парке пополнился питомник кавказских оленей

17.09.2026 16:24





В питомник по разведению кавказского благородного оленя в Алгетском национальном парке прибыли шесть новых животных — три самца и три самки.



После пополнения численность оленей в питомнике достигла 15 особей.



Проект имеет важное значение для восстановления популяции этого вида: животных разводят в условиях, максимально приближенных к естественным, а в дальнейшем часть сформировавшейся популяции планируют выпускать в дикую природу.



Питомник становится не просто местом содержания животных, а частью долгосрочной программы по возвращению кавказского благородного оленя в природную среду.





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