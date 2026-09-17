В Местия до конца осени завершат монтаж балансовых счетчиков для борьбы с криптомайнингом

17.09.2026 16:12





Установка балансовых электросчетчиков в высокогорном муниципалитете Местия идет по графику и завершится к поздней осени. Об этом заявил Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давид Нармания в комментарии агентству bm.ge.



«Это позволит нам получить информацию о потреблении в различных направлениях и провести множество интересных аналитических исследований», — сказал он.



Жители Сванетии традиционно получают электроэнергию бесплатно — эта государственная льгота предназначена для поддержки населения труднодоступных районов. Однако нулевой тариф спровоцировал бум нелегальной добычи криптовалют: в 2025 году Местийский муниципалитет израсходовал около 133 млн кВт·ч, что привело к постоянным перегрузкам сетей, авариям и регулярным отключениям света. Ежегодный ущерб для энергосистемы страны власти оценивают в 20-25 млн лари.



В начале лета правительство Грузии объявило о начале системной борьбы с незаконным криптомайнингом в высокогорном регионе.



МВД Грузии провело серию масштабных рейдов с участием спецназа, изъяв на майнинговых фермах в сванских селах сотни единиц специализированного оборудования.



Чтобы перекрыть лазейки для майнеров, правительство приняло решение ввести верхний предел бесплатного потребления: необходимое для бытовых нужд количество киловатт-часов останется для местных жителей бесплатным, однако за любой перерасход сверх установленного лимита придется платить по общему тарифу.





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