Парулава: Разговоры со стороны «Грузинской мечты» о законе об агентах и прозрачности — лицемерие

17.09.2026 15:37





»Происходящий в Соединённых Штатах процесс — дело американского народа», — заявил член «Единого национального движения» Лаша Парулава.



Парулава задали вопрос о законодательстве США, которое обязывает физических лиц регистрироваться в качестве иностранных агентов.



«Что касается наших проблем: если у кого-то и был прокурор-агент, то это была «Грузинская мечта». Если у кого-то и был вор и коррумпированный министр безопасности, то это был Григол Лилуашвили. Если кто-то дважды назначал в премьер-министры вора, то это «Грузинская мечта», а Ираклий Гарибашвили находится в тюрьме.



Главный человек, ответственный за эту систему, до сих пор находится в Абастумани — это Бидзина Иванишвили, и его никто не вызывает на допрос.



Поэтому разговоры со стороны «Грузинской мечты» о законе об агентах, прозрачности и тех системных реформах, которые могут потребоваться нашей стране, — это лицемерие», — заявил Парулава.



Лаша Парулава заявил, что «русский закон был первой попыткой приостановить евроинтеграцию Грузии».



«Ещё раз повторяю: когда речь идёт об агентах, у «Грузинской мечты» генеральным прокурором был российский шпион. От этой политической команды, у которой такое прошлое и настоящее, разговоры о будущем, реформах, прозрачности, борьбе с коррупцией и, в том числе, о том, является ли закон российским, иностранным или американским, — это лицемерие. «Грузинская мечта» — главная виновная политическая сила в стране, которая должна быть отстранена. Когда речь идёт о законе и главной мотивацией этого закона является прозрачность, то то, что об этом говорит «Грузинская мечта», — лицемерие.



На самом деле «русский закон» был первой попыткой остановить евроинтеграцию Грузии. Соответственно, после того как в 2023 году грузинский народ преодолел это, Иванишвили повторно инициировал этот закон и прямо сказал: «Мы закрываем изнутри дверь, открытую Брюсселем». Это та реальность, которая установилась в этой стране, и ответственность за неё несёт «Грузинская мечта». Разговоры о содержании закона и его мотивации теряют смысл, поскольку разговоры о прозрачности со стороны вора выглядят смешно», — заявил Лаша Парулава.







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