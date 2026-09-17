Курдованидзе: Создание Агентства управления госгрантами на то время было шагом, предпринятым для видимости

17.09.2026 15:19





Создание Агентства управления государственными грантами было шагом, на то время предпринятым лишь для видимости, чтобы хоть немного скрасить беспрецедентные масштабы ограничений иностранного финансирования, - пишет в социальной сети бывшая председательница Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе.



По её словам, в рамках конкурса малых грантов, объявленного в июле 2025 года, агентство профинансировало 17 проектов с общим бюджетом 1,657,775 лари. Финансирование получили организации, часть которых была создана незадолго до этого конкурса и, «как видно, зарегистрировались специально для этой цели».



«Сегодня стало известно, что Агентство управления государственными грантами будет закрыто до конца года. Напомним, «Грузинская мечта» создала это агентство в апреле 2025 года параллельно с принятием репрессивных законов. Тогда говорили, что целью агентства является финансирование организаций гражданского общества из государственного бюджета, а не за счёт иностранных доноров.



По имеющейся на данный момент публично доступной информации, в рамках конкурса малых грантов, объявленного в июле 2025 года, агентство профинансировало 17 проектов с общим бюджетом 1,657,775 лари. Финансирование получили организации, часть которых была создана незадолго до этого конкурса и, как видно, зарегистрировались специально для этой цели.



Основание этого агентства было шагом, предпринятым в то время лишь для видимости, чтобы хоть немного скрасить беспрецедентные масштабы ограничений иностранного финансирования. Теперь, как видно, и необходимости больше нет», - пишет Курдованидзе.



Для информации, правительство закрывает Агентство управления государственными грантами. Как заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, «агентство находится в режиме постепенного прекращения деятельности и будет закрыто до конца года».





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