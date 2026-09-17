Кобахидзе: У Гарибашвили нет никаких ресурсов для возвращения в политику

17.09.2026 14:33





У заключенного экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили нет никаких ресурсов для возвращения в политику, а его попытки оправдаться через открытые письма не дадут результатов. С таким заявлением выступил сегодня действующий глава правительства Ираклий Кобахидзе, прокомментировавший очередной виток скандала вокруг своего предшественника.



«Никакого дискомфорта для нашей команды его письма не создали. Дискомфорт — это когда бывший премьер оказывается в тюрьме по конкретному обвинению, и этот дискомфорт нашей команде создал сам Гарибашвили, — заявил Кобахидзе. — Когда человеку предъявлено обвинение в коррупции и оно подтверждено, от этого не отмыться заявлениями. Никто не сможет перекрыть коррупцию письмами».



Кобахидзе уверен: правящая команда во главе с Бидзиной Иванишвили работает «настолько чисто», что никакие разоблачения или спекуляции со стороны бывших чиновников не смогут нанести никакого вреда.



17 августа Гарибашвили опубликовал открытое письмо из тюрьмы, где он отбывает 5-летний срок по обвинению в легализации незаконных доходов. Экс-премьер утверждал, что от него требуют признать вину в еще одном, коррупционном преступлении, чтобы на 100% перестраховаться от его возможного возвращения в политику.



Уже 24 августа экс-премьеру официально предъявили новое обвинение в получении взятки в размере 750 тысяч лари при посредничестве бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе. Теперь Гарибашвили грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.



В последующих посланиях экс-премьер обрушился с жесткой критикой на Ираклия Кобахидзе и вице-премьера Мамуку Мдинарадзе, продолжая при этом заверять в верности основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили.



27 августа Мдинарадзе внезапно объявил об уходе из политики, хотя и заверил, что его решение никак не связано с обвинениями со стороны Гарибашвили.



На фоне разгорающегося скандала руку помощи заключенному экс-премьеру протянула лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили, называющая Гарибашвили близким другом. В годы его политического расцвета Инашвили занимала пост вице-спикера парламента и играла заметную роль в жизни страны.



В эфире Palitranews она заявила, что убеждена в невиновности экс-премьера и сделала ему предложение о создании политического союза.



«Если политический союз «Альянса патриотов» и Гарибашвили состоится, это принесет очень серьезные новости на политическое поле», — заявила Инашвили.



При этом лидер «Патриотов» отказалась рассматривать участие в возможном альянсе другого фигуранта громких дел — экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, отметив, что тот никогда не являлся политической фигурой. У Гарибашвили же, по ее оценке, политический вес и шарм сохраняются даже в тюремной камере.





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