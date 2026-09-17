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Кобахидзе о Григоле Лилуашвили - Пусть говорит, что хочет, это право любого заключенного


17.09.2026   14:24


Пусть [Григол Лилуашвили] говорит, что хочет, это право любого заключённого, в Грузии обеспечены демократия и свобода слова - наша власть работает настолько чисто, что такие разговоры и спекуляции никогда не имеют результата, - так премьер-министр Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос журналиста, ожидает ли он, что бывший глава СГБ Григол Лилуашвили «заговорит».

Кобахидзе отметил, что право говорить есть у каждого заключённого, что является частью демократии.

«Если вас что-то интересует, можете подождать. Были неоднократные случаи, когда конкретные должностные лица оказывались в тюрьме по различным обвинениям, в основном это были обвинения в коррупции, что является очень печальным явлением. Они пытались что-то говорить, однако наша власть настолько чисто работает, что эти разговоры никогда не приводили к каким-либо результатам. Наша деятельность и наши правила настолько чисты, что ничего не смогли сказать о власти. Здесь я в том числе подразумеваю Ираклия Гарибашвили, и не только его - вы помните и в прошлом, в том числе, представителя системы СГБ, который начал что-то говорить, однако наша власть работает настолько чисто, что такие разговоры и спекуляции никогда не имеют результата», - заявил Ираклий Кобахидзе в ответ на заданный вопрос.


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