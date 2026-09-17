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Правительство закрывает Агентство управления грантами


17.09.2026   14:09


Правительство закрывает Агентство управления грантами. Как заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, «агентство находится в режиме постепенного прекращения деятельности и будет закрыто до конца года».

«НПО - это искусственный феномен, искусственно придуманный для иностранной политической интервенции. Когда мы создали соответствующее агентство, оказалось, что это так. Единственной целью НПО может быть интервенция одного государства в другом государстве. Для этого в свое время придумали НПО. Век назад НПО не существовали. Затем их придумали и стали использовать как главный инструмент иностранной интервенции. Мы видели тому неоднократные примеры в Грузии. Соответственно, придумывать НПО и финансировать подобное, такое неправильно, соответственно, мы приняли такое решение», - заявил премьер-министр.

Агентство управления государственными грантами было создано постановлением правительства №119 от 15 апреля 2025 года, а приём первых грантовых заявок начался в июле того же года. Созданию агентства предшествовали принятие закона «О прозрачности иностранного финансирования» и внесение изменений в закон «О грантах», целью которых было ограничение получения грантового финансирования от западных донорских организаций. В качестве альтернативы правящая команда создала Агентство управления государственными грантами и выделила средства на гранты из государственного бюджета.


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