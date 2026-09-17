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Кобахидзе: Грузия не вводит двусторонние санкции против Ирана
17.09.2026 13:54
Грузия не вводит никаких двусторонних санкций против Ирана, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, добавив, что такой шаг «был бы абсурдным и неправильным». По его словам, Тбилиси действует «в соответствии с установленным санкционным режимом».
Так глава правительства Грузии прокомментировал вопрос прекращения полетов иранских авиакомпаний в страну. Посол Ирана в Тбилиси ранее заявил, что Тегеран уважает этот выбор, но оставляет за собой «право на собственный выбор».
Кобахидзе в этой связи отметил, что Грузия действует исключительно с учетом санкционного режима.
«Были задействованы соответствующие санкции, и исходя из того, что Грузия всегда принимает во внимание санкционные режимы в отношении различных стран, когда конкретные институты и государства вводят подобные ограничения, мы также приняли соответствующее решение, о чем Министерство экономики распространило заявление».
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