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В министерстве обороны Грузии обсудили вопросы, связанные с иностранным военным финансированием


17.09.2026   13:42


14–16 сентября 2026 года в министерстве обороны состоялись встречи по финансовому обзору поддержки США в сфере безопасности. В рамках встреч обсуждались вопросы реализации помощи Грузии, предоставляемой в рамках американского иностранного военного финансирования и из других источников.

С грузинской стороны во встречах приняли участие заместитель командующего Силами обороны и представители Генерального штаба.

С американской стороны во встрече участвовали представители Европейского командования США, а также Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США.


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