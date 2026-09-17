В министерстве обороны Грузии обсудили вопросы, связанные с иностранным военным финансированием

17.09.2026 13:42





14–16 сентября 2026 года в министерстве обороны состоялись встречи по финансовому обзору поддержки США в сфере безопасности. В рамках встреч обсуждались вопросы реализации помощи Грузии, предоставляемой в рамках американского иностранного военного финансирования и из других источников.



С грузинской стороны во встречах приняли участие заместитель командующего Силами обороны и представители Генерального штаба.



С американской стороны во встрече участвовали представители Европейского командования США, а также Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США.





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