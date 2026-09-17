Кобахидзе: Хорошо, что США заботятся о прозрачности иностранного влияния

17.09.2026 12:05





«То, что мы утверждали на протяжении последних лет и что наши политические оппоненты и иностранная агентура называли «русским законом», оказалось фундаментом демократии», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя законодательство США, которое обязывает физических лиц регистрироваться в качестве иностранных агентов.



По словам главы правительства, прозрачность должна укрепляться во всех демократических странах.



«Прозрачность — один из фундаментальных принципов демократии. Очень хорошо, что США заботятся о прозрачности иностранного влияния. То, что мы утверждали на протяжении последних лет и что наши политические оппоненты и иностранная агентура называли «русским законом», оказалось фундаментом демократии. Конечно, прозрачность является одним из фундаментальных принципов демократии, и прозрачность должна укрепляться во всех демократических странах. Мы серьёзно занимались этим вопросом в Грузии, что принесло свои результаты. Для нас одним из главных приоритетов является обеспечение того, чтобы любое иностранное политическое влияние осуществлялось прозрачно», — заявил премьер-министр.







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