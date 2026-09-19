Захарова наивно полагает, что грузины соскучились по русским

19.09.2026 12:40





Российский и грузинский народы соскучились друг по другу, об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по итогам Международного фестиваля молодежи.



«Я думаю, что делегацию Грузии вы видите не в первый раз на этой площадке [Международного фестиваля молодежи]. Да, у нас нет официальных дипломатических отношений, но при этом у нас активно развивается торговля, экономика, гуманитарная сфера. Наконец-то - и в данном случае употреблю слово "аллилуйя", потому что это было настолько долгожданно - были сняты визовые ограничения. И то, что, по сути, могли позволить себе единичные группы, делегации из Грузии, которые приезжали на этот форум, теперь может позволить себе каждый житель этой страны, каждый гражданин. Мы всех ждем. Мы действительно соскучились. Вот лучшее слово: мы соскучились друг по другу», - сказала Захарова.



По ее словам, «открытое для россиян туристическое направление в Грузии развивается» и отметила, что общалась с грузинской делегацией в рамках фестиваля.



«Как наших там встречают, какой сервис хороший предоставляют. И то же самое могу сказать и о России. Мы ждем и туристические потоки, и с любыми другими гуманитарными, экономическими, бизнес-целями, в том числе на площадках международных мероприятий… Мы никогда не строили барьеров и не создавали их на пути тех, кто приходил к нам с миром. Будь то представители стран с недружественными режимами, будь то представители стран, которые являются нашими союзниками, - никогда не было никакой сегрегации», - отметила Захарова.





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