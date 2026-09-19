Глава СГБ поздравил сотрудников Агентства разведки с профессиональным днем

19.09.2026 13:27





Глава Службы государственной безопасности Грузии Тамаз Борашвили поздравляет сотрудников Агентства разведки с профессиональным днём и благодарит их за достойную службу и самоотверженность.



Как отмечает глава СГБ, сотрудники Агентства разведки своим профессионализмом, ответственностью и преданностью Родине вносят большой вклад в успешное выполнение стратегических задач Грузии.



«Поздравляю сотрудников Агентства разведки с профессиональным днём! Вы служите делу, которое имеет особое значение для обеспечения безопасности нашей страны и защиты национальных интересов.



Современный мир ставит перед нами всё более сложные вызовы. В этой реальности особое значение приобретает ваша ежедневная, часто невидимая для общества деятельность, которая направлена на своевременное выявление угроз, укрепление безопасности страны и обеспечение мирного и стабильного будущего. Своим профессионализмом, ответственностью и преданностью Родине вы вносите большой вклад в успешное выполнение стратегических задач, стоящих перед Грузией.



Благодарю вас за достойную службу и самоотверженность. Желаю успехов, стойкости и дальнейшего продвижения на благо нашей страны», — говорится в поздравлении.







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