«Отношения Армении и ЕС находятся на историческом максимуме» — Никол Пашинян

18.09.2026 19:40





Отношения между Арменией и Европейским союзом находятся на исторически высоком уровне, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, правительство работает над формированием для армянского общества реалистичной альтернативы и намерено продолжать этот процесс на основании полученного от граждан мандата.



Выступая в Национальном собрании, он отметил, что Ереван продолжает работу над созданием для общества реальной европейской альтернативы. Среди практических направлений сотрудничества премьер выделил процесс либерализации визового режима с ЕС.



По словам Пашиняна, окончательное решение по вопросу европейской интеграции должно принять население страны. При этом «на данном этапе предмета для референдума нет», поскольку вопрос, по его словам, должен сначала «созреть».



«Наша задача — сформировать для народа Армении альтернативу», — заявил премьер, подчеркнув, что после формирования необходимых условий граждане смогут выразить свою позицию.



Пашинян также отметил, что правительство продолжит работу в выбранном направлении: «Это наш темп и наше понимание правильной скорости». По его словам, на возможном референдуме сторонники и противники европейской интеграции смогут представить гражданам свои аргументы, а окончательное решение будет принято народом.







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