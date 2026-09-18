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Прокуратура: ​​Георгий Чахунашвили и Закро Альбуташвили, задержанные по делу от 4 октября, признали себя виновными


18.09.2026   20:29


»Осужденные Георгий Чахунашвили и Закро Албуташвили, признанные виновными в попытке группового захвата объекта стратегического и особого значения и участии в групповом насилии, признали совершенное преступление, раскаялись и обратились в прокуратуру с просьбой заключить процессуальное соглашение», — говорится в заявлении прокуратуры Грузии.

По информации ведомства, прокуратура внесла в апелляционный суд ходатайство о заключении процессуального соглашения с осужденными Закро Албуташвили и Георгием Чахунашвили, которое суд утвердил.

«Осужденные Закро Албуташвили и Георгий Чахунашвили вместе с пятью другими лицами были признаны Тбилисским городским судом виновными по предъявленному обвинению 19 июня 2026 года и приговорены к пяти годам лишения свободы каждый. На основании процессуального соглашения Георгию Чахунашвили было назначено три месяца лишения свободы и три года условного наказания. Что касается Закро Албуташвили, назначенное ему наказание было изменено на один год лишения свободы и три года условного наказания.

Кроме того, Тбилисский апелляционный суд на основании ходатайства прокуратуры о заключении процессуального соглашения утвердил соглашение с осужденным Никой Гвенцадзе, признанным виновным в попытке группового захвата объекта стратегического и особого значения и участии в групповом насилии.

Приговором Тбилисского городского суда от 7 мая 2026 года Ника Гвенцадзе вместе с другими лицами был признан виновным по подпункту «а» части 2 статьи 19-222 и части 2 статьи 225 Уголовного кодекса и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Согласно процессуальному соглашению, осужденному назначено один год лишения свободы и три года условного наказания», — говорится в заявлении прокуратуры.


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