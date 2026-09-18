Государственный долг Грузии за месяц вырос на $52 млн

18.09.2026 21:16





По состоянию на август этого года, задолженность страны оценивается в $9,016 млрд. Помимо этого, прямой внешний долг правительства составлял $8,805 млрд:



▪️ $6,759 млрд — многосторонние кредиты

▪️ $1,547 млрд — двусторонняя задолженность



В то же время внешние обязательства Национального банка Грузии равняются $263,2 млн.



Крупнейшими кредиторами грузинского государства являются: Азиатский банк развития, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк:



▪️ Азиатский банк развития — $2,508 млрд

▪️ Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития — $1,914 млрд

▪️ Европейский инвестиционный банк — $1,348 млрд

▪️ Всемирный банк, Международная ассоциация развития — $345,77 млн

▪️ Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — $243,1 млн

▪️ Европейский банк реконструкции и развития — $209,4 млн



Что касается задолженности правительства Грузии перед другими государствами, то среди них лидируют Франция ($846 млн), Германия ($577 млн) и Япония ($106,1 млн).





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