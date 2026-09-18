Великобритания пригрозила ответом на дальнейшее усиление контроля РФ над регионами Грузии

18.09.2026 21:08





Великобритания резко осудила проведение «президентских выборов» в оккупированном Цхинвальском регионе и предупредила Москву, что попытки усилить контроль над суверенными территориями Грузии «не останутся без ответа». С соответствующим заявлением выступил государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стюарт Вуд.



«Великобритания осуждает так называемые «выборы» в Южной Осетии. Попытки дальнейшего укрепления контроля России над оккупированными регионами Грузии подрывают грузинский суверенитет и территориальную целостность и не останутся без ответа. Россия должна выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года», — говорится в заявлении британского дипломата в соцсети Х.



Лондон подтвердил постоянную позицию по непризнанию правового статуса электоральных процессов, организуемых под контролем оккупационных сил.



18 сентября Цхинвальском регионе проходят внеочередные «президентские выборы», назначенные после отставки Алана Гаглоева. Основным кандидатом считается российский чиновник Марат Камболов, публично заручившийся поддержкой Кремля.



Параллельно с этим с 18 по 20 сентября Россия организовала в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе голосование на выборах в Государственную думу РФ.



Официальный Тбилиси назвал электоральные мероприятия грубейшим нарушением международного права, указав, что рассматривает их в контексте политики Москвы по фактической аннексии грузинских регионов.



МИД Грузии призвал международное сообщество осудить противоправные действия РФ, а также обеспечить надлежащий правовой и политический ответ.





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