Комитет министров СЕ потребовал от России исполнить решения ЕСПЧ по делам Грузии

18.09.2026 12:49





Комитет министров Совета Европы на сентябрьском заседании вновь призвал Россию выполнить решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по межгосударственным делам «Грузия против России» и вывести военные силы из Абхазии и Цхинвальского региона. Об этом сообщает министерство юстиции Грузии.



По данным ведомства, Комитет министров также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.



В частности, Россию призвали прекратить практику так называемой бордеризации, обеспечить свободное и безопасное передвижение населения, доступ к собственности и возможность получать образование на грузинском языке в Абхазии и Цхинвальском регионе.



Отдельно Комитет призвал обеспечить условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц в места их прежнего проживания, а также прекратить убийства, похищения, пытки, незаконные задержания и другие серьезные нарушения прав человека.



Как отмечает Минюст, рассмотрение вопроса состоялось по инициативе и при активном участии грузинской стороны.



«Грузия уже добилась исторических побед против России в Страсбурге — в том числе по делам о так называемых депортированных, о войне августа 2008 года и о продолжающейся оккупации», — говорится в заявлении ведомства.



В Минюсте заявили, что грузинские власти продолжают использовать правовые и дипломатические механизмы для полного исполнения решений ЕСПЧ и восстановления прав пострадавших.



Речь идет о нескольких межгосударственных делах, в рамках которых ЕСПЧ устанавливал ответственность России за нарушения прав человека, связанные с депортацией граждан Грузии в 2006 году, вооруженным конфликтом августа 2008 года и последующими событиями в Абхазии и Цхинвальском регионе.



Решения ЕСПЧ подлежат контролю со стороны Комитета министров СЕ, который следит за их исполнением государствами — участниками Европейской конвенции по правам человека.



Россию исключили из Совета Европы в марте 2022 года из-за вторжения в Украину, а с 16 сентября 2022 года она перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека. Однако ЕСПЧ сохраняет юрисдикцию над всеми нарушениями, совершенными РФ до этой даты.



После выхода из системы ЕСПЧ Россия полностью игнорирует решения суда и отказывается выплачивать компенсации. К настоящему моменту общая сумма неисполненных РФ финансовых обязательств по решениям Страсбургского суда превышает €315 млн.





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